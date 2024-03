Lazio Milan | Ravezzani | «Rossoneri senza colpe | Pellegrini poco furbo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Fabioha parlato ai microfoni di QSVS TeleLombardia dell’arbitraggio molto discusso diFabioè intervenuto a QSVS TeleLombardia per dire la propria opinione sull’arbitraggio di Di Bello in, più precisamente sul caso. PAROLE – «A me sembra una vittoria sostanzialmente meritata del, anche se è comprensibile che lasia irritata con l’arbitro; finire in 8 con tre espulsioni, tra cui la terza molto disponibile. Ilnon hase Di Bello, che è uno degli arbitri meno interessanti della Serie A, con una carriera costella di prestazioni negative, ha sbagliato completamente l’interpretazione della partita e non è colpa del ...