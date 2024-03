Lazio-Milan | Pioli | “Pulisic è più che corretto Si doveva fermare Pellegrini”

Luca Pellegrini , espulso in Lazio-Milan dopo una situazione rocambolesca e bizzarra con il fallo di Bennacer su Castellanos non fischiato dall’arbitro, sui ... (inter-news)

Pioli: "Se l'arbitro non fischia, perché fermarsi Non commento le parole di Cardinale": Così l'allenatore rossonero dopo il successo con la Lazio: "Il clean sheet ci serviva, avevamo subito troppi gol. Zlatan si sta calando in questo ruolo con competenza" ...gazzetta

Lazio-Milan, Lotito a Sky: "Non garantita terzietà, quello che è successo…": Il presidente Claudio Lotito ha parlato a nome della Lazio dopo la sconfitta, tra le polemiche, contro il Milan. Anche ai microfoni di SkySport nel post partita il patron ha dato il suo pensiero sulle ...lalaziosiamonoi

Lazio-Milan, Lotito: "Questo sistema è inaffidabile, agiremo nelle sedi preposte": C'è grande amarezza in casa Lazio per la sconfitta contro il Milan e per le decisioni dell'arbitro Di Bello che secondo i biancocelesti avrebbe inciso in maniera negativa sulla gara. Bocche cucite, ...sport.sky