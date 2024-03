Lazio Milan | Luis Alberto polemico | «Intervistate Di Bello»

E’ polemica per l’arbitraggio di Marco Di Bello in Lazio-Milan . Ora, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sulla vicenda è intervenuto anche il ... (cityrumors)

Di Bello, tutti gli errori in Lazio-Milan: da Pellegrini-Pulisic alle espulsioni. L'Aia lo ferma per almeno un mese: Minuto 96, il centrocampista della Lazio subisce fallo da parte di Pulisic e reagisce d'istinto spingendolo con veemenza. Sarebbe bastata un'ammonizione ma l'arbitro decide di ammonire lo statunitense ...ilmessaggero

"Milan, che brutta figura" e "ma no, Pulisic fa bene": le reazioni social dopo Lazio-Milan: Non è un pugno, quindi giusto non fermare il gioco e continuare a giocare". Gli appassionati tirano in ballo nei tweet anche episodi recenti: "Dopo Salernitana-Milan e Lazio-Inter, con Tomori e ...gazzetta

Luka Romero, infortunio shock: esce in barella e col collare (VIDEO): Disavventura per l'esterno del Milan nell'ultima partita di Liga giocata dall'Almeria: in uno scontro sfortunato ha avuto la peggio.milanlive