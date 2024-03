Lazio Milan | Lotito | «Oggi superato il limite | ci faremo valere»

(Di sabato 2 marzo 2024) Claudio, patron della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro ildi Pioli Claudioera visibilmente furioso dopo. Ecco le dichiarazioni del presidente dei biancocelesti ai microfoni di Dazn. SUL MATCH – «Mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati, devono essere altri gli organismi preposti per fare queste valutazioni. Manca l’affidabilità del sistema. Bisogna ricorrere ad istituzioni terze che pongano fine alla situazione incresciosa di, anche dal punto di vista di quelli che sono i valori dello sport. Si deve vincere per merito.c’è unoltre il quale non si deve andare,abbiamotutti i limiti ...

In Lazio - Milan ci sono state tre espulsioni per i biancocelesti e tensioni finali: episodi che hanno scatenato parecchie reazioni sui SOCIAL La partita tra ... (dailymilan)

Lazio - Milan, la moviola di Marelli: "Il rigore non c'è. Ma sulle espulsioni...": Il var non può intervenire ma è una negligenza con fallo a favore della Lazio. HYSAJ SU GIROUD: Di Bello estrae il cartellino giallo per imprudenza per gomito sulla testa di Giroud. Il movimento del ...noibiancocelesti

Calcio: Lazio; Lotito 'non parlo con gli arbitri': Così Claudio Lotito ha parlato a Dazn a nome della sua Lazio dopo le polemiche seguite al ko col Milan. "Non entro nel merito degli episodi, chi fa l'arbitro dovrebbe essere capace di capire quale è ...ansa

Post Lazio-Milan | Lotito infuriato : "Oggi non sono stati rispettati i valori dello sport, lotteremo nelle sedi preposte": Dopo la sconfitta subita in casa conto il Milan, il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Dazn commenta il match: Io mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati ...laziopress