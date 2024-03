Lazio-Milan | Lotito furioso | bordate contro l’arbitraggio e il sistema calcio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024)è destinata a portarsi dietro uno strascico di polemiche lunghe e scottanti. Il risultato della gara, vinta per 0-1 dalcon gol di Okafor, è passato nettamente in secondo piano rispetto alconfuso di Marco Di Bello le cui scelte hanno innervosito e condizionato l’in. Ben 14 cartellini estratti, 3 dei quali rossi rivolti tutti a calciatori della. Al termine della gara, Claudio, presidente della, è stato l’unico membro della società biancoceleste ad apparire davanti alle telecamere e non ha risparmiato una serie dinei confronti delil...