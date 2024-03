Lazio-Milan | l’arbitro Di Bello rischia un lungo stop | è pure ‘recidivo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) Il giorno dopo di una partita comedovrebbe essere dedicato a riflessioni e commenti riguardanti il risultato e i risvolti per le due squadre in vista del finale di stagione, ma in realtà lo 0-1 con il quale si è conclusa la gara è passato nettamente in secondo piano. Il motivo? La gestione della gara da parte delMarco Di, vero e proprio trend topic che da ieri sera è stato discusso e sviscerato in ogni sua forma. L’arbitraggio di: 3 rossi e gara nervosa Quattordici cartellini sventolati, 3 dei quali rossi, una rissa a fine partita. Più che una cronaca di un partita di calcio sembra il resoconto di una match di MMA. Gara nervosissima quella di ieri sera tra, la colpa è anche della gestione della ...