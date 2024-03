Lazio-Milan la moviola del CorSport | “Maignan-Castellanos era rigore”

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilbatte per 1-0 la. A far parlare nel giorno dopo, però, sono le scelte arbitrali di Di Bello. Ladel Corriere

La direzione di Lazio-Milan costa caro a Marco Di Bello , sospeso per la seconda volta in stagione dopo l’episodio in Juventus-Bologna. Gli errori commessi ... (napolipiu)

Di Bello disastroso in Lazio-Milan, l'AIA ferma l'arbitro per un mese per la seconda volta: Gli errori in Lazio-Milan costeranno all'arbitro Marco Di Bello un mese senza dirigere partite. E non è la prima volta che succede. L'arbitro Marco Di Bello sarà fermato per un mese circa dopo gli ...areanapoli

IL PARERE - Salvione: "Gestione disastrosa di Di Bello in Lazio-Milan": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello sport online. “Una sfida molto interessante. Palladino ha ...napolimagazine

Lazio - Milan, Compagnoni su Di Bello: "Non c'erano due espulsioni ed il rigore su Castellanos...": Dai microfoni di SkySport è intervenuto il giornalista Maurizio Compagnoni che ha commentato l'arbitraggio di ieri sera di Di Bello in Lazio - Milan. Una direzione di gara farcita da errori come ha ...noibiancocelesti