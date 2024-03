Lazio-Milan | Claudio Lotito non ci sta | Di Bello senza equilibrio Ci faremo valere nelle sedi opportune

(Di sabato 2 marzo 2024) Il presidente dellanon ci sta e si presenta davanti alle telecamere Die annuncia: ci… Una sconfitta forzata. Perché le regole non sono state rispettate.è deluso, arrabbiato. Il suo post partita, quello dipunta sulla gestione dei cartellini del signor Di. Una direzione che il presidente biancoceleste non approva e a Dazn lo dice chiaramente: Mi sento di dire che, quando il gioco assume questi connotati, ci devono essere organismi altri preposti per fare queste valutazioni. Vuol dire che manca ...

