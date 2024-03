Lazio-Milan | Calabria | “Stadio difficile e campo non bello Vi spiego come sto”

Lazio-Milan , sfida di Serie A vinta dai rossoneri, ha visto il ritorno in campo di Fikayo Tomori . Ecco tutta la sua emozione sui social (pianetamilan)

“Ci faremo rispettare in tutte le sedi opportune, Di Bello questa sera ha superato ogni limite”. È un Claudio Lotito furibondo quello che si è presentato ai ... (liberoquotidiano)

Il confronto tra Maurizio Sarri-Stefano Pioli in 8 contro 11 in Lazio-Milan ha un precedente: anche in quel caso a causa di un uomo a terra (pianetamilan)

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Lazio-Milan non è certo stato un bello spot per il calcio italiano, tutt’altro. La partita è stata vinta dal Milano per 1-0 ... (dayitalianews)

Mazzocchi-Lotito, lo scontro in diretta è virale: "Contro chi Lei fa parte del sistema": Il Presidente della Lazio è un fiume in piena dopo la sfida col Milan e ai microfoni Rai il battibecco con il giornalista. Claudio Lotito a valanga con le sue dichiarazioni a Dazn, Sky e in conferenza ...areanapoli

Milan, Pulisic ha già dimenticato la Lazio: il post social - FOTO: Lazio - Milan sarà una gara che tutti i tifosi della Lazio, e non solo, ricorderanno a lungo. La direzione disastrosa di Di Bello ma anche il gesto antisportivo di Pulisic che costringe Pellegrini al ...lalaziosiamonoi

Immobile scatena la rabbia contro il Milan: “Pellegrini, chiedi pure scusa In campo c’era il vigile”: La Lazio esprime forte disappunto per l’espulsione di Pellegrini contro il Milan, con Immobile, Sarri e Zaccagni in prima linea. La Lazio ha attraversato momenti di tensione e frustrazione nel ...newsmondo