Lazio-Milan 0-1 | Okafor decide una partita nervosissima | con ben 3 espulsi

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma 1 marzo 2024 - Nervosismo, emozioni e tante polemiche per il post. Questo è in breve il riassunto della sfida dell'Olimpico tra, dove i rossoneri si sono imposti per 0-1 grazie al gol dinel finale, in una sfida caratterizzata da ben treoni di Di Bello ai danni dei giocatori laziali. Il primo rosso su Pellegrini infatti nasce da una situazione molto dubbia e mette in discesa il match per gli ospiti, mentre quelle di Marusic e Guendouzi nel finale, sottolinenao come il direttore di gara nel finale abbia perso completamente il controllo del match. Nel complesso però festeggiano i tre punti gli uomini di Pioli, ora comodi a +10 sul quinto posto, mentre laresta ferma a quota 40 all'ottavo posto. Primo tempo Qualche piccola sorpresa nella ...