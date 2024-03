Lazio-Milan 0-1 | gol di Okafor nel finale Tre espulsi tra biancocelesti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilvince 1-0 sul campo dellaoggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di, a segno all’88’. La vittoria consente alla formazione allenata da Pioli di salire a 56 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Lachiude in 8 uomini. All’one di Pellegrini, che rimedia il cartellino rosso al 57?, si aggiungono nei minuti di recupero quelle di Marusic e Guendouzi. Irimangono a quota 40 e rischia di perdere terreno nella corsa all’Europa. La prima grande occasione della partita è dei padroni di casa con Vecino all’8?. Su azione d’angolo spizzata di Felipe Anderson per la deviazione in area dell’uruguaiano che manda di un soffio a lato. All’11’ ci ...