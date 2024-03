Lazio-Milan 0-1 | furia Lotito | “Ci faremo valere nella sedi preposte”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 – “Mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati sicuramente devono essere altri organismi preposti per poter fare valutazioni. Vuol dire che manca l’affidabilità del sistema e nel momento in cui manca bisogna ricorrere a istituzioni terze che poi pongano fine a questa situazione sicuramente incresciosa oggi soprattutto anche dal punto di vista dei valori dello sport. Si deve vincere per merito. Oggi c’è un famoso limite oltre il quale non si deve andare e oggi sono stati superati tutti i limiti”. Ad affermarlo è il presidente della Ss, Claudioai microfoni di ‘Dazn’ al termine della partita all’Olimpico di Roma tra(0-1) durante la quale sono stati espulsi tre giocatori della. “Io mi assumo la responsabilità di dire che la squadra si ...