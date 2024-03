Lazio | Lotito senza freni in conferenza stampa | 'La Lazio stasera è stata violentata È mancato anche il fair play’

(Di sabato 2 marzo 2024)è un fiume in piena nel post partita di- Milan. Dopo aver sparato a zero contro l'intero sistema calcio negli interventi...

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ci sta e si presenta davanti alle telecamere Di Bello senza equilibrio e annuncia: ci faremo valere nelle sedi ... (dailymilan)

Lazio-Milan è destinata a portarsi dietro uno strascico di polemiche lunghe e scottanti. Il risultato della gara, vinta per 0-1 dal Milan con gol di Okafor, è ... (calcioweb.eu)

Il presidente biancoceleste furibondo per l’arbitraggio di Di Bello sta pensando di violare la clausola compromissoria: “Il sistema non è affidabile” La furia ... (notizie)

Lazio-Milan, Lotito: “Superato un limite. Sarri ha la piena fiducia, tifosi…”: POST GARA -"Dopo partite cosi manca l’affidabilità del sistema. In quel caso bisogna ricorrere a istituzioni terze. Si deve vincere per merito nel calcio. Oggi si è superato un limite, per questo ...mediagol

Lazio-Milan, va di scena il Lotito furioso: “Storia di una morte annunciata, il sistema non funziona. Squadra violentata”: E non le manda a dire. Lazio-Milan, lo sfogo di Lotito Partita e risultato finiti in secondo piano, si parla solo di arbitri. La Lazio si è sentita danneggiata dalla conduzione di Di Bello, la partita ...tag24

Calcio: Lazio; Lotito 'non parlo con gli arbitri': Così Claudio Lotito ha parlato a Dazn a nome della sua Lazio dopo le polemiche seguite al ko col Milan. "Non entro nel merito degli episodi, chi fa l'arbitro dovrebbe essere capace di capire quale è ...ansa