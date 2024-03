Lazio in polemica con Di Bello | Zaccagni | “Rimane sapore ingiustizia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Il giorno dopo “Di”, in casa, c’è veramente poco. L’arbitraggio del fischietto di Brindisi ha lasciato strascichi pesanti in seno ai biancocelesti, non solo per le squalifiche che renderanno particolarmente complicata la sfida all’Udinese, con Guendouzi e Marusic espulsi direttamente e a rischio per più di una giornata, ma soprattutto nel morale. A partire dall’umore del presidente Claudio Lotito, non certo sereno, che nel post partita ha tuonato “quando il gioco assume questi connotati devono esserci altri organismi preposti. Manca l’affidabilità del sistema e bisogna ricorrere a soluzioni terze che pongono fine a questa situazione incresciosa, abbiamo superato tutti i limiti possibili e immaginabili”, le sue parole prima di definire quella contro il Milan “una sconfitta forzata”. Polemiche che non accennano a spegnersi neanche dopo il ...