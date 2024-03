Lavoro | scendono in piazza i precari dell’Agenzia del Farmaco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) Iitaliana delannunciano una manifestazione di protesta, martedi 5 marzo a Roma davanti alla sede dell’Aifa, contro il mancato rinnovo del contratto di. “Siamo stanchi, affranti ed estremamente arrabbiati. Parafrasando le parole del presidente del Consiglio Meloni – scrivono idell’Aifa in una nota – ‘Volevamo lavorare, volevamo avere una stabilità, volevamo avere una dignità, ma il governo non permesso nulla di ciò. Non siamo stati ascoltati, nonostante le numerose richieste di incontri al ministro della Salute Schillaci e al sottosegretario Gemmato. E il mancato rinnovo dei nostri contrattici ha portato sul lastrico, mettendo 30 famiglie nella condizione di non avere futuro. Per questo abbiamo convocato una manifestazione martedì ...