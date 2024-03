Lavori difformi dal progetto | deferito alla Procura un professionista tecnico

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna a seguito di attività d’indagine condotta da Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Benevento, nucleo Polizia Giudiziaria, coordinati dl comandante dott. Pasquale Pugliese, unitamente al Settore Urbanistica dell’Ente nella persona del dirigente Arch. Antonella Moretti, hannoin stato di libertàdi Benevento presso il Tribunale di Benevento, per la violazione dell’art. 481 c.p. unin relazione all’esecuzione di progettazione diedilizi effettuati nel territorio Comunale di Benevento. L’attività di indagine ha consentito, nella fase embrionale, anche attraverso sopralluoghi-urbanistici, di appurare una sostanzialetà ...

Stretta del Comune nei confronti degli enti gestori chiamati a fare interv enti per sottoservizi: adesso dovranno depositare in anticipo una fidejussione ben ... (lanazione)

STADIO DEL FONDO A ROCCA DI MEZZO: L’ASBUC DI ROVERE, “I Lavori ESEGUITI SONO ABUSIVI”: il direttore dei Lavori con nota dello scorso 22 febbraio 2024 ha pure ammesso che rispetto alle planimetrie i Lavori sono difformi con una rotazione di diversi metri. Cosa bisogna aggiungere, ...abruzzoweb

Stadio ai Piani di Pezza: emergono difformità nei Lavori rispetto al progetto esecutivo: il direttore dei Lavori con nota dello scorso 22 febbraio 2024 ha pure ammesso che rispetto alle planimetrie i Lavori sono difformi con una rotazione di diversi metri. Cosa bisogna aggiungere, ...abruzzolive

'Bar in zona a rischio esondazioni', tutti prosciolti: Sono stati tutti prosciolti i sei imputati nel processo per esecuzione di Lavori in totale difformità o assenza del ... Secondo gli inquirenti alcune strutture sono abusive, altre sono difformi ...ansa