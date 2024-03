Lavori alla condotta dell’acquedotto | chiude la pista ciclabile nel Parco dei Colli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) Bergamo. Uniacque comunica che nell’ambito deiin corso per il rifacimento della secondadi Algua a servizio della città di Bergamo e dell’hinterland, al fine di assicurare la corretta e sicura esecuzione dei, in accordo con ilRegionale deidi Bergamo, si prevede la proroga di chiusura fino al 31 marzo 2024 del tratto diciclo-pedonale in comune di Sorisole, località Petosino (zona centrale Enel) e del tratto posto nelle immediate adiacenze, a sud del torrente Quisa, in comune di Bergamo. Inoltre prevista la chiusura dal 4 al 31 marzo 2024 anche del tratto diciclo-pedonale e del sentiero n. 910, in comune di Bergamo, località Val Marina, compresi fra via Castagneta e via Ramera. Per eventuali informazioni e ...