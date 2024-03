L' auto più costosa di sempre distrutta in un film 

Per la prima volta, in Italia circolano più di 40 milioni di auto . Ma il dato allarmante riguarda età media (ben oltre i 12 anni ) e invecchiamento: quasi il ... (dmove)

Le Auto a idrogeno sembrano essere il futuro dell’Automotive, ma non in Italia. Se si guarda all’industria Automobilistica, in Europa le Auto a idrogeno sono ... (quifinanza)