L' austronauta Jakub scopre che sulla sua nave c' è un ospite particolare

(Di sabato 2 marzo 2024) Presentato all’ultima Berlinale, Spaceman è disponibile da ieri su Netflix. Il nuovo film di Johan Renck – autore della bellissima serie Chernobyl – ha come protagonista Adam Sandler nei panni di un’astronauta in missione solitaria. Un ruolo drammatico e maturo in cui, grazie a un ragno-alieno parlante, medita sugli errori commessi epossibilità di salvare il suo matrimonio con la bella Lenka (Carey Mulligan). Un plot in apparenza “comico” ma che in realtà riflette sul senso della vita e l’importanza degli affetti. ...