L' attrice si è immedesimata nella moglie del re del rock' n roll

(Di sabato 2 marzo 2024) Il faccino è tondo e sorridente, le labbra appena rosate, il nasino all’insù, una mezza frangetta leggera: Cailee Spaeny ha l’aria di una brava bambina. Se al quadro poi aggiungi una camicetta bianca di seta da collegiale, il gioco è fatto. È facile immaginare perché Sofia Coppola l’abbia scelta per il ruolo centrale della giovane e ingenuadi Elvis Presley (Jacob Elordi) in Priscilla (che vedremo in Italia il 27 marzo), per il quale l’si è conquistata la Coppa Volpi alla mostra del cinema di Venezia. Priscilla aveva solo quattordici anni quando incontrò (in Germania) il “re del‘n”. Lui aveva dieci anni più di lei ed era già la star più affermata al mondo. Rimasero insieme per tre lustri: nel film, basato sul memoir del 1985 della Presley Elvis and Me, la seguiamo dal ...

