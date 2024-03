Latina | vende cibo non tracciato | sequestrati 50 chili di alimenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – Nella giornata si ieri, a, i carabinieri del locale Comando Provinciale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con la Questura di, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, unitamente al personale del locale gruppo carabinieri Forestale e della locale carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità nella zona diScalo. Durante il servizio svolto, venivano effettuati i predetti controlli: • I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sottoponevano a controllo due attività commerciali, segnalandole entrambe rispettivamente una per violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli, sequestrando 50 kg divari per la ...