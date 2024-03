Latina | va a prendere i loro figli a scuola poi terrorizza la ex | “Mi schianto con loro a bordo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – La Polizia di Stato diha tratto in arresto, in flagranza differita un uomo, classe 77’ , in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, nonché madre dei suoi. Le condotte persecutorie, protrattesi nel corso degli anni di convivenza con la donna, sono culminate in una richiesta di aiuto da parte della stessa, pervenuta nel pomeriggio del 29 febbraio alla sala Operativa della Questura di. La donna aveva richiesto l’intervento delle pattuglie, in quantota dalle minacce del suo compagno, che nel prelevare ida, le aveva dichiarato l’intenzione di togliersi la vita, schiantandosi con auto unitamente ai due minori. A quel punto sono intervenuti i poliziotti ...