L’asilo assegnato con un bando La coop Oplà contro il Comune | Mettono all’asta anche i bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Asili di nuovo al centro della bufera a Vimercate. Archiviate le traversie del nido Girotondo, rinato dopo una lunga chiusura e il fallimento di una esternalizzazione, "ilmettei 70 bimbi" che frequentano le strutture dellaerativa. Storico marchio del settore in città, al lavoro da 25 anni nelle frazioni di Oreno per piccolissimi 0-3 e Ruginello, con due poli che coprono la fascia 0-6. E adesso dopo tutto questo tempo "famiglie e bebè non hanno più garanzie sul futuro e 20 maestre rischiano il posto", spiegano alla. È cominciato tutto con la gara per l’assegnazione degli spazi "gratuiti finora, come le utenze e le pulizie", ricorda Maria Teresa Foà, assessore ai Servizi sociali, che replica alla società e che d’ora in poi frutteranno alun ...