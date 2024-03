L’Arezzo al bivio per i playoff Indiani | Ora guardiamo in alto» C’è l’ostacolo Ancona da superare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) di Andrea Lorentini Battere l’per conquistare la seconda vittoria casalinga consecutiva e chiudere nel migliore dei modi il trittico di scontri diretti dopo il successo con la Recanatese e il buon pari di Ferrara. Questo pomeriggio al comunale l’ vuole vincere e convincere contro i dorici per mettere un altro mattone pesante sulla salvezza e cominciare seriamente a pensare a qualcosa di più ambizioso (leggasi piazzamento) per il finale di stagione. Un concetto che Paoloribadisce anche alla vigilia. "E’ la prima delle ultime dieci di campionato che ci dovrà dire in che direzione andremo. Un risultato pieno ci lancerebbe verso l’. Al contrario resteremo, invece, nel limbo nel quale siamo o peggio rischiamo di essere un pò risucchiati dietro". I marchigiani di Colavitto, dunque, come cartina ...