(Di sabato 2 marzo 2024) “El Rochazo” è il termine con cui passò alla storia nel 2002 il clamoroso scivolone delin Bolivia Manuel Rocha, c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'ambasciatore americano che odiava l'America e spiava per Cuba: "El Rochazo", cioè Manuel Rocha, ex ambasciatore americano in Bolivia e la sua storia personale, segnata da discriminazioni, opportunità e doppiogiochismo ...ilfoglio

La scrittrice Jhumpa Lahir: “Siamo tutti stranieri, anche a casa nostra”: La scrittrice premio Pulitzer domenica 3 marzo sarà protagonista di un incontro Genova a Palazzo Ducale alle 17.30. Oggi (sabato) terrà un seminario di ...ilsecoloxix

Italia-Libia: amb. Alberini in visita a Leptis Magna con l'Aics: L'ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini, accompagnato dal direttore della sede di Tunisi dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), Andrea Senatori e dalla vice dirett ...ansa