L’allerta degli scienziati riuniti in città Lo smog colpisce di più in periferia

(Di sabato 2 marzo 2024) Più in, meno in centro: la concentrazione delloè maggiore rispetto al passato nelle aree periferiche a fronte di quelle centrali e questo comporta un aumento considerevole (60% in media) dei decessi tra i residenti, visto che i quartieri periferici sono anche quelli più popolati, soprattutto dagli over 65. A dirlo è una ricerca dell’Ats. I tassi di decesso in queste aree sono raddoppiati e Milano rappresenta un caso esemplare tra i grandi centri urbani. A determinare questa tendenza è l’unione trae condizioni socio-economiche più sfavorevoli, spesso accompagnate da stili di vita peggiori come fumo, obesità e minore attività fisica con effetto moltiplicativo della mortalità. A lanciaresono stati, ieri, 200a Milano nel corso della ...

Il ministero alla Salute prenderà anche scorte di vaccini per eventuali emergenze provocate dalla malattia che in Brasile sta facendo mezzo milione di casi e ... (repubblica)

Roma, 13 febbraio 2024 – Si alza l’allerta in porti e aero porti italiani per fronteggiare l’ Emergenza Dengue . Il virus è galoppante, soprattutto nel ... (quotidiano)

Allarme Guerra ibrida e disinformazione, attacchi di potenze straniere per piegare l?esito del voto e modellare l?opinione pubblica. Nel 2024 si voterà in 76 ... (ilmessaggero)

Maltempo, resta l’allerta arancione: Resta l’allerta arancione per rischio idraulico in pianura e per rischio idrogeologico in montagna a causa della perturbazione. Le piogge di ieri hanno causato un lieve incremento dei livelli ...ilrestodelcarlino

Meteo – Italia ancora nel mirino del maltempo con altra neve in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove: Meteo - Piogge e rovesci si azioneranno ancora sull'Italia, con nevicate localmente anche intense sulle Alpi: la Protezione Civile diffonde l'allerta ...centrometeoitaliano

Piogge e neve oltre 1.000 metri, è di nuovo allerta maltempo: allerta maltempo per il Piemonte, prevista per domenica, quando - secondo le analisi di Smi (Società meteorologica italiana) - potrebbero cadere fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore, con "nevica ...ansa