L’Aia ferma Di Bello per almeno un mese | “Lazio-Milan gli è sfuggita di mano” Sky Sport

(Di sabato 2 marzo 2024) Ieri l’arbitraggio della partita tra lae ilha suscitato non poche polemiche. Diha espulso tre giocatori biancocelesti e, tra le recriminazioni, ci sarebbe anche quella di un rigore mancato in favore dei padroni di casa per uno scontro tra Maignan e Castellanos.non contenta della prestazione di DiTroppi gli errori, tanti quanto bastano da spingerere Di. Lo riporta Sky. “Peruntto Didifficilmente sarà mandato dal designatore Rocchi a dirigere partite di Serie A. E’ quello che filtra dai vertici tecnici del, a cui la prestazione dell’arbitro di Brindisi non è piaciuta soprattutto dal ...

Di Bello, tutti gli errori in Lazio-Milan: da Pellegrini-Pulisic alle espulsioni. L'Aia lo ferma per almeno un mese: L'arbitro della sezione di Brindisi ha preso delle decisioni decisamente discutibili e nella giornata di oggi l'AIA ha deciso di fermarlo per almeno un mese. Di Bello per almeno tre giornate non ...ilmessaggero

L'Aia ferma Di Bello per un mese. Ma su Pellegrini e sul rigore non ha sbagliato: Un mese di stop per una gestione della gara definita dai vertici dell'Aia come disastrosa ... E gli costerà carissimo: sicuro il mese di fermo. Non il primo stop per errori rilevanti in questa annata ...sportmediaset.mediaset

Serie A, l’arbitro Di Bello fermato un mese dopo Lazio-Milan: per l’Aia decisioni giuste ma «gestione disastrosa»: Resterà fermo per un pezzo l’arbitro Marco Di Bello ... è stata «violentata» e che si farà sentire «nelle sedi opportune» (quali). Da tempo l’Aia chiede maggior rispetto da parte di calciatori, ...corriere