L' agenda Giorgia alla Casa Bianca

(Di sabato 2 marzo 2024) Il viaggio americano della premier Meloni è stata l'occasione per portare "l', spiega il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero in edicola oggi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si fida di lei perché ha una idea chiara e coerente sul ruolo di Roma. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

Meloni in Canada vede Trudeau. Ieri l'incontro con Biden e l'annuncio su Chico Forti: in agenda anche l'incontro con i rappresentanti della comunità italiana. Ieri alla Casa Bianca: focus su Gaza e migranti. Poi l'annuncio sul trasferimento in Italia del 65enne detenuto negli Usa dal ...adnkronos

Giorgia Meloni incontra Joe Biden: il live della serata: Si sta svolgendo oggi l'atteso confronto fra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca a Washington. Al centro del colloquio fra i due sono tanto ...informazione

O noi o loro. I socialisti avvertono Ursula: "Mai con l'estrema destra di Meloni": Alla vigilia del Congresso del Pse che si apre a Roma, il candidato alla Commissione Nicolas Schmit mette le carte in tavola: non c'è posto per i Conservatori ...huffingtonpost