Ladri scatenati nella notte a Imola | raid al Clover Caffè e in piscina

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – A soqquadro gli uffici delladell’Ortignola, forzata la porta delin via Lenci con il furto dei contanti del fondo cassa.di razzie in città con almeno due colpi – ma potrebbero essere in realtà di più – messi a segno da un gruppo di. L’arco temporale e il modo di agire fa pensare possa essersi tratttato dello stesso gruppo che ha colpito più volte in posti non molto distanti fra loro. Alladell’Ortignola l’allarme è scattato intorno alle 2.20. L’antifurto dell’impianto sportivo è collegato direttamente con la polizia che è giunta con una volante in pochissimi minuti. I malviventi avevano però già forzato la porta e messo a soqquadro gli uffici senza però riuscire a portar via nulla di rilevante. Anche ...

VALERA Rubano in casa e bloccano la porta: devono intervenire i pompieri per aprirla