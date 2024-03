La Willy Wonka experience ha fatto piangere un gruppo di bambini | “Abbiamo chiamato la polizia”

(Di sabato 2 marzo 2024) Sui social sono diventate virali le immagini dell'evento, in particolare il video di un attrice con una maschera d'argento che interpretava uno strano personaggio creato dall'intelligenza artificiale.

L' evento a tema Willy Wonka tenutosi a Glasgow ha talmente deluso il pubblico da spingere alcuni partecipanti a far intervenire la polizia . Un evento immersivo ... (movieplayer)

Era stato venduto come un’esperienza immersiva nel magico mondo di Willy Wonka , invece l’evento farsa di Glasgow , non legato al film con Timothée Chalamet, ... (cinemaserietv)

Glasgow, il party per bambini si trasforma in un incubo per colpa dell’intelligenza artificiale: L’imprenditore Billy Coull ha promesso fontane di cioccolato e scenari spettacolari, ma era tutto finto. E i genitori ora rivogliono i soldi ...ilsecoloxix

