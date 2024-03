La Volta Buona | nuovo appuntamento settimanale con Caterina Balivo

venerdì 8 Marzo , IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA OSPITE LA MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA EUGENIA MARIA ... (361magazine)

Un giorno speciale per la conduttrice che ha ricevuto un regalo inaspettato. Cala il gelo in studio, il gesto lascia tutti di stucco La stagione de La Volta ... (cityrumors)

Cala il sipario per l’ultima volta sulla trasmissione Mediaset “ Ciao Darwin “, finito per sempre ? A farne l’annuncio sembrerebbe essere Paolo Bonolis stesso, ... (metropolitanmagazine)

“Ciao Darwin” chiude i battenti per sempre. Venerdì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda […] (perizona)