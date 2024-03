(Di sabato 2 marzo 2024)tuttono per provare ad agguantare un altro posto nei. Ladel girone B di Promozione vedrà andare in scena in via Adda lotraed. Anticipo ditra due formazioni che puntano entrambe ad un posto nei, o comunque a tenersi alla larga dalla zona playout. Grossetani allenati da Michele De Masi, settimi a quota 31 punti,quinto con 34; un match nel match. Tra il fatto che è une la posta in palio, saranno novanta minuti importanti per entrambe le formazioni. Domani invece in campo Belvedere e Sant’andrea. Il Belvedere di Giallini ...

Si riparte nel torneo cadetto per un’altra settimana dedicata al secondo campionato italiano di calcio. La Serie B è pronta a mandare in campo la ... (metropolitanmagazine)

Non c’è sosta per la massima Serie italiana di calcio che, in attesa della ripartenza delle coppe europee, si concentrerà unicamente sulle sfide all’interno ... (metropolitanmagazine)

Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio , match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Gewiss Stadium si sfidano due formazioni in ... (sportface)

Calcio Promozione. Torrita e Antella giocano d’anticipo. Sfida delicatissima: La ventitreesima giornata del girone C di Promozione si apre con il delicato match Torrita-Antella. Scontri cruciali per la salvezza e la lotta ai play-out. Domani sfide impegnative per Chiantigiana, ...msn

Emma Villas, missione a Grottazzolina. Bonami: "Loro forti, noi vogliamo punti": Giorno di vigilia per Emma Villas. Oggi l’ultimo allenamento, poi la partenza per Grottazzolina dove domani alle 18 è in programma la supersfida della ventitreesima giornata, prima contro seconda. Cap ...msn

La ventitreesima giornata. Scontro tra Invictasauro ed Atletico Maremma: il derby per i playoff: Derby tutto maremmano per provare ad agguantare un altro posto nei playoff. La ventitreesima giornata del girone B di Promozione vedrà andare in scena in via Adda lo scontro tra Invictasauro ed ...lanazione