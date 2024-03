La tutela dai rumori molesti all’interno di un condominio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) L’aumentare delle dimensioni e della densità dei centri abitati ha prodotto un incremento esponenziale della loro rumorosità. Tale incremento ha, infatti, comportato, tra l’altro, l’aumento del traffico veicolare e la continua crescita di insediamenti abitativi limitrofi ad attività produttive. Il tutto senza considerare l’utilizzo della musica quale strumento di intrattenimento che ha comportato un enorme incremento della diffusione dei locali danzanti nonché di quelli in cui si ascoltano canzoni, anche all’aperto, ad alto volume. Questa situazione ha reso sempre più diffuse ed asfissianti le problematiche per i cittadini che le subiscono, con gravi conseguenze non solo per la loro “pace domestica” ma anche per la loro salute. Questo stato di fatto è in evidente contrasto con la sempre maggiore richiesta, di “tranquillità domestica” quale contrappeso necessario a contrastare gli ...