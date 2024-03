La triste fine tra Mbappé e il Psg Luis Enrique lo cambia all’intervallo e lui va a sedersi in tribuna

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Psg pareggia Monoca 0-0 e mantiene la vetta della Ligue1. Se non fosse per, il match sarebbe passato inosservato, senza acuti. Eppure la stella parigina e il suo allenatore ne hanno combinata un’altra. Per sintetizzare, le Parisien scrive: “Il re ha perso la corona? Da quando Kylianha annunciato ai suoi allenatori e compagni di squadra che lascerà il Psg astagione, l’attaccante parigino ha visto il suo statusre in un batter d’occhio“.lo ha sostituito. Apparentemente una scelta tecnica. Kylian, di tutta risposta, al rientro dagli spogliatoi è andato ainvicino a sua madre (e agente, ndr). È «una decisione dell’allenatore al 100%», ha detto...