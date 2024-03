La teoria dello Stato minimo secondo Robert Nozick | irregolare della filosofia politica americana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) I grandi libri si scrivono per caso. L’autore è a Stanford, al Center for Advanced Study in Behavioral Science, e vorrebbe dedicarsi a un libro sul libero arbitrio. Dopo alcuni mesi in cui non era ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti