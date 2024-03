La straordinaria fuga per 81 km di Tadej Pogacar che trionfa nella classica delle Strade Bianche

(Di sabato 2 marzo 2024) La bicicletta alzata in aria come un trofeo.ha festeggiato cosi la vittoria dell’edizione 2024 della. Il campione sloveno dell’Uae si è imposto,gara di apertura della stagione su strada, in solitaria tagliando il traguardo di Piazza del Campo a Siena al termine di una corsa dominata con unainiziata a ben 81 chilometri dall’arrivo sul Monte Sante Marie, su un totale di 215 km, da Siena a Siena, con ben 71 km sulle ‘’. Secondo posto a 2’44” per Toms Lid Skujins e terzo Maxim Van Gils. Settimo posto per Davide Formolo, il migliore degli italiani. Tappa segnata anche dalle cadute, come quella che ha costretto al ritiro ...

STRADE BIANCHE. STRAORDINARIO POGACAR: 81 KM DI fuga SOLITARIA! 7° FORMOLO E 9° ZANA. VIDEO & GALLERY: Nel settore numero 8, quello di Monte Sante Marie, sotto un vero e proprio acquazzone, Tadej Pogacar se ne va: sono stati percorsi 134 km, ne mancano ancora 81 al traguardo, ma nel giro di 9 km di ...tuttobiciweb

