La stampa nel mirino e quei giornalisti uccisi in Ucraina e a Gaza per chiudere gli occhi del mondo sulle guerre

(Di sabato 2 marzo 2024) Dall’invasione della Russia in, almeno 17e operatori sono statinel tentativo di documentare il conflitto. Erano tutti ucraini o russi, tranne due statunitensi, due francesi, un irlandese e un lituano. Sono 10 in più se si considera la guerra in Donbass iniziata nel 2015, tra cui l’italiano Andrea Rocchelli. Secondo il Comitato per la protezione dei(Cpj), la Russia è uno dei Paesi che ne imprigiona di più, con almeno 22 cronisti attualmente dietro le sbarre. I due casi più famosi sono quelli della editor di Radio Free Europe, Alsu Kurmasheva, tenuta in custodia da ottobre, e del reporter del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, in carcere da marzo. Il 3 febbraio, 20sono stati temporaneamente arrestati per aver documentato una manifestazione ...