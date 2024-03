La solitudine di essere Ferrari Renata Nosetto racconta il lato nascosto dell’ingegnere tra tartufi e caviale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) "Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa”. Ed è proprio in questo modo, così come disse il Commendatore, che cominciò a concretizzarsi il sogno di Robertoquando, a dieci anni, dopo aver visto Ascari correre al Gran premio del Valentino del 1952, nella sua Torino, prese carta e penna e scrisse: “Quando sarò grande, vorrei lavorare per lei…”. Quel sogno lo nutrì, lo curò, lo fece crescere, attraverso studi classici al liceo D’Azeglio e poi il Politecnico, istituto che lo portò a posare il primo tassello, quel titolo con i quale si presentò senza appuntamento, per la prima volta come Ing., al Ristorante Cavallino di Maranello, dopo tre giorni dalla laurea, chiedendo di poter parlare con Enzo. Era il 1968 eaveva ...