La Roma è un’altra rivale del Napoli per l’Europa | la cura De Rossi funziona eccome | 1-4 al Monza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) Lasi iscrive di diritto alla corsa per. Se prima era rimasto qualche dubbio, dopo il 4-0 rifilato in casa del, Deè ufficialmente nel pieno della corsa per la pma Champions League. Iladesso deve guardare anche i giallo. A fine aprile ci sarà lo scontro diretto al Maradona, allora forse si saprà già qualcosa in più sul futuro delle due squadre. Per il momento la classifica dice: Bologna quarto (48 pt),quinta (47 pt), sesta Atalanta (46 pt), settima Fiorentina (41 pt),ottavo (40 pt) e Lazio nona (40 pt). La Fiorentina gioca stasera in casa del Torino. Domani lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. Stando però alla stretta attualità, ladi De ...