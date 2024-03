La Roma cala il poker a Monza | i giallorossi al quinto posto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

2 marzo 2024 – Terza vittoria consecutiva per la Roma di De Rossi che batte il Monza con il risultato di 4-1 e trova la terza vittoria consecutiva. La vittoria è la sesta su sette in campionato, in Serie A. La squadra giallorossa, in attesa degli ottavi di Europa League contro il Brighton di De Zerbi, supera 4-1 la squadra di Palladino all'U-Power Stadium e riesce a portarsi a 47 punti al quinto posto, a -1 dal Bologna e con il momentaneo sorpasso sull'Atalanta, impegnata domani proprio contro la squadra di Thiago Motta. Il Monza invece è costretto ad arrendersi dopo le belle vittorie contro Milan (4-2) e Salernitana (2-0). I brianzoli non perdevano da più di un mese ma con l'uno-due giallorosso alla fine del primo tempo e gli altri due gol nella ripresa