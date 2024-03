La Roma batte il Monza 4-1 e vede la Champions a un punto | De Rossi ha trasformato i giallorossi

(Di sabato 2 marzo 2024) Ancora una vittoria per ladi Daniele De, che ha battuto il4-1 in trasferta: i giallosono sempre più lanciati verso la zonaLeague.

autocarro fermato nel quartiere Prenestino -Labicano di Roma : la vettura trasportava materiali pericolosi per l’ambiente abusivamente . La Polizia Locale sul ... (ilcorrieredellacitta)

AGI - La storia è sempre la stessa e dice ancora una volta Roma . Eliminato nuovamente il Feyenoord dall' Europa League per il secondo anno di fila, dopo la ... (agi)

Cinque su sei in Serie A, oltre al passaggio del turno contro il Feyenoord in Europa League. La Roma ha perso solo contro l’Inter capolista da quando Daniele ... (sportface)

Grande partita dell'argentino, Zapata e un'autorete di Hujisen tengono in vita i granata Roma - La Roma stende 3-2 il Torino nel match dello Stadio Olimpico ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Reduce dalle fatiche d'Europa League con la vittoria ai rigori contro il Feyenoord, la Roma sorride anche in campionato batte ndo il Torino trascinata da ... (agi)

Un vuoto di memoria che dura ormai da giorni per uno sciista di 57enne , ferito mentre si trovata sulle piste innevate di Roccaraso. Uno sciatore batte la ... (ilcorrieredellacitta)

Fischio finale Monza Roma 1 - 4: Monza generoso, ma la Roma di De Rossi è una valanga: Marcatori : 38' Pellegrini ( R ), 42' Lukaku ( R ), 18' st Dybala ( R ), 37' st Paredes ( R ), 42' st A. Carboni ( M ). Monza (4 - 3 - 2 - 1 ) : Di Gregorio ...monza-news

Monza-Roma 0-4, DDR supera Inzaghi! Dybala, punizione e altra magia | OneFootball: Torna al lavoro il VAR all’81’: da corner, Huijsen viene cinturato da da Bondo in maniera eccessiva. Rigore corretto come confermato da Marelli e dal distecchio Paredes è freddissimo e manda il ...onefootball

Ue, Ricci (Pd): "Ci batteremo per un’Europa sempre più sociale, solidale e sostenibile": sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, in un post su Twitter/X, a margine dell'intervendo della Segretaria Pd Elly Schlein, in conclusione dei ...primapaginanews