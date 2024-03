La rivolta contro Salvini parte dal Veneto E il segretario vuole cacciare il deputato Ue che aveva parlato di “disastro annunciato” alle Europee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ini sommovimenti interni alla Lega, iniziati qualche anno fa, ma aumentati negli ultimi tempi, stanno per produrre l’espulsione di Gianantonio Da Re. Colpa di lesa maestà nei confronti delMatteo, attaccato più volte, sia dopo le deludenti elezioni comunali e politiche del 2022, che in questi giorni, a causa della sconfitta del centrodestra in Sardegna, delle nefaste previsioni elettorali per ledi giugno e dell’arrivo come probabile capolista del generale Roberto Vannacci. Sconfitte e scelteverse che potrebbero essere rinfacciate al leader del Carroccio al congresso del partito: più di qualcuno vorrebbe programmarlo addirittura prima dellecon l’obiettivo di fare fuori il. Ma proprio per evitare questo ...