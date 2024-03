La prassi e la tangenziale La discrezionalità della Pa secondo Carmine Biello

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 2 marzo 2024) “Vi auguro di essere sempre capaci di corrispondere alle vostre responsabilità senza mai essere tentati di sfuggirvi”. Così il Capo dello Stato sulla responsabilità, nel suo recente messaggio ai neo-dirigentiPa, che rimanda al tema sempre attualecosiddetta paurafirma.aveva invece parlato il Presidente del Consiglio di Stato, in occasione del suo insediamento: “il vero organo respiratorio del sistema amministrativo”, spesso percepita addirittura come “fattore criminogeno”. Un binomio certo indissolubile. Aggirare laè la via per sfuggire alla responsabilità e trincerarsi nel regnoforma, il mero velo che per contro “la legge impone alla Pa di squarciare” (CdS, 2014). Molto altro poi nel nuovo Codice ...