La pioggia non ferma la carica Warriors. La sfida con i Giaguari spostata a Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Squadra giovane e rinnovata, che cercherà la salvezza stringendo i denti. Scatta la stagione di football americano per i Carpanelli(nella foto Busi-), costretti subito a fare i conti con una sorpresa. L’incontro d’esordio era in programma questa sera, alle 21, al centro sportivo Bernardi. Avversari gli ambiziosiTorino che, per i Guerrieri di Samuele Rigato, valgono già un esame salvezza. Conto l’orario, conti gli avversari, ma ci sarà un cambio di campo. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno costretto l’amministrazione comunale a chiudere l’impianto Bernardi, ridotto a un vero e proprio acquitrino. La società della presidentessa Elisabetta Calzolari, però, non si è persa d’animo e, una volta appurato che la struttura comunale non sarebbe stato utilizzabile, ...