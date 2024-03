La «nuvola» che pesa sull' Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 2 marzo 2024) La nuova normativa sui servizi Cloud che si sta discutendo nell’Unione rischia di penalizzare le economie più deboli e di accentuare i divari tecnologici tra il Vecchio continente e un mercato globale più avanzato. Vanno trovate alternative per non causare forti costi al Paese e alle imprese. La «» di internet è sotto osservazione. Nuove regole e nuove briglie all’orizzonte. Enisa, l’Agenzia europea per la cybersicurezza, guidata dall’italiano Luca Tagliaretti, ha proposto uno schema di certificazione europeo per i servizi Cloud (Eucs). Secondo le bozze disponibili, lo schema impedirebbe ai provider non europei di fornire servizi certificati con «elevato livello di garanzia». L’idea, in parole più semplici, è quella di imporre la localizzazione dei dati, le sedi per lo storage e l’elaborazione dei dati all’interno del territorio europeo. Le aziende con sede ...