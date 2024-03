La nutrizionista Petruzzelli | “I falsi miti legati all’alimentazione sono tanti | eccone alcuni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Oggi pomeriggio alle 18,30 la biologaSilviapresenterà il suo libro “Questa non me la mangio" (Terra Nuova Edizioni), nell’ambito di un incontro promosso dalla Fondazione Est Ovest in Via del Guarlone 69, a Firenze. Per gli amanti del mangiar sano – e soprattutto per coloro che a mangiar sano non ci pensano per niente – sarà un’occasione imperdibile per sfatare, anche in caso di presenze di patologie particolari.di questi la Dottoressaho voluto anticiparli ai nostri lettori. Dottoressa, qualii luoghi comuni più diffusi nelle “credenze popolari” legate? “Uno dei ...