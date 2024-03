La moda punta sempre più sull’arte | scelta strategica o tributo?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 2 marzo 2024) Life&People.it Se il mondo dell’arte e quello del business sembrano apparentemente andare in due direzioni opposte c’è una terza dimensione che li riporta su uno stesso binario: la. Il perché, non è, tuttavia, ben chiaro. Che l’haute couture sfrutti la popolarità di artisti internazionali per elevare prodotti commerciali al rango di opere o per farsi promotrice della loro creatività non ci è, dunque, dato saperlo. Quel che è certo è che rinomati stilisti hanno ‘corteggiato’ pittori di ogni epoca sin dai tempi più remoti. A fare da apripista, in tal senso, è stata certamente Elsa Schiapparelli nella Parigi degli anni ’30. Ideatrice di unasurrealista ricorre, già nel 1937, al genio senza eguali di Salvador Dalì. La collaborazione fra Elsa Schiapparelli e Salvador Dalì Dall’incontro fra le due menti fuori dalle righe nasce l’Organza Dinner ...