(Di sabato 2 marzo 2024) Per Roberto Marelli, attore, autore e conduttore radiofonico e televisivo,rappresenta tutto: "Per la miache tornasse un pochino come quando ero giovane. Unacon più. Ora sono tutti più aggressivi e, passami il termine, più incazzosi", ha raccontato a Fanpage.it.

Per la pista del bob, skeleton e slittino a Cesana "ormai siamo all'ultima chiamata : o adesso o mai più, se da questa cabina di regia non viene fuori luna ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Per la pista del bob, skeleton e slittino a Cesana “ormai siamo all’ultima chiamata : o adesso o mai più, se da questa cabina di regia non ... (seriea24)

di Giuliana Lorenzo Per la prima volta dopo quasi tre mesi l’Allianz Milano può tira re il fiato avendo a disposizione una settimana intera per lavorare in ... (ilgiorno)

“La Milano di adesso non è che non mi piace, non la capisco. Vorrei più comprensione”: parla Roberto Marelli: Per Roberto Marelli, attore, autore e conduttore radiofonico e televisivo, Milano rappresenta tutto: "Per la mia Milano, vorrei che tornasse un pochino ...fanpage

Ivo Boggini, il cuoco della Cantina Piemontese: «Non chiamatemi chef. Cucino da 50 anni per le famiglie milanesi»: Che non gli mancano neanche adesso: «E pensare che al giorno d’oggi nessuno vuole ... magari gli stellati ti danno da mangiare due cosine a costi altissimi». Mentre su Milano, la città che l’ha ...milano.corriere

Da La Pina a Rose Villain, l’emancipazione femminile sulla traccia: perchè Milano ha fatto scuola: poi c’è stato il ciclone Cecchetto (con Radio Deejay e Radio Milano International, senza dimenticare Capital) e adesso tocca a Linus e Nicola Savino. Milano è armonia, è musica, è capacità. Lavoro e ...milano.cityrumors