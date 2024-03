La mano tesa. Gli Scarti pronti a condividere i propri spazi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Una mobilitazione spontanea quella arrivata ieri a Palazzo Civico, frutto di una passaparola silenzioso, che ha sorpreso per i numeri espressi anche coloro che ne sono stati protagonisti. "Vedere così tanta gente – ha detto Silvano Andreini, il gestore del Nuovo – è qualcosa che mi commuove profondamente. una partecipazione così grande è già un atto politico, il più importante. Qualcosa che magari non potrà incidere direttamente ma che offre di per sé una risposta oltremodo significativa". Nelle scorse settimane gli attestati di stima erano stati molti, così come i messaggi di vicinanza, ma la materializzazione in carne ed ossa di così tante persone ha un effetto ancora maggiore, che lo motiva a non arrendersi. Accanto a lui e all’Associazione ’’Film Club Pietro Germi - Cinema il Nuovo” si è schierato con forza il mondo della scuola, con cui il cinema collabora da tempo. Il ...