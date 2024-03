La mamma di Luana D' Orazio | “Introdurre omicidio sul lavoro”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – «Sarebbe molto importantel'sulperché un datore dici penserebbe due volte. Per scontrini non emessi fanno multe molto salate. Vogliamo ricordare che per mia figlia hanno fatto 10.300 euro di multa e nell'azienda non c'è niente in regola: misure di sicurezza tolte, lei figurava come apprendista, ma è stata sfruttata come operaia». E’ quanto ha dichiarato, intervenendo a Firenze ad un convegno organizzato dall’Usb, Emma Marrazzo, ladiD', la 22enne morta dentro un orditoio in un'azienda tessile a Montemurlo il 3 maggio 2021. «Da tre anni a questa parte, la situazione invece di migliorare è peggiorata - ha aggiunto la madre di-. È ora di dire basta, spero che il ...